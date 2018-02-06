كيف تنظر "اسرائيل" الى الدول المحيطة؟

العالم - صحف عبریة

ففي تقرير عرضته القناة العاشرة عما يقلق "اسرائيل" من جيرانها العرب فضلا عن الضفة الغربية وقطاع غزة. قال الكولونيل ريتشارد كامب" ان حماس مثلا تحولت من "حركة ارهابية" الى سلطة لها جيش وكتائب وصواريخ، ايضا حزب الله يتواجد على طول الشمال وسيحتل الجليل في اي مواجهة مقبلة ".ايضا عرض التقرير صورا وتقارير مصورة للجماعات المسلحة بكل تشكيلاتها في الدول المحيطة وتوصل الى حقيقة مفادها ان "كل تلك العناصر والحركات متناحرة فيما بينها لكنها متفقة ان "اسرائيل" يجب ان تزول".

كما تطرق التقرير الى ايران وكيف انها بسطت نفوذها واسلحتها على طول البحر المتوسط.

الاهم فيما عرضه التقرير المصور محاولة "اسرائيل" واقناع نفسها بان تخليها عن احتلالها سواء في الضفة او غور الاردن او الجولان سوف ينهيها".

واضاف احد المحللين الاسرائيليين": لا يمكن ان تدافع "اسرائيل" عن نفسها امام التنظيمات اذا تخلت عن غور الاردن . ايضا بالنسبة لجبل الشيخ وهضبة الجولان والضفة الغربية".واضاف المحلل": لولا تلك الجبال لكانت "اسرائيل" مكشوفة".