خطة مسؤول فلسطيني لمواجهة حصار غزة

العالم - فلسطين

قال الخضري في تصريح صحفي أمس الإثنين إنّ رفع الحصار كلياً يتطلب فتح جميع المعابر دون إستثناء ورفع القيود عن حركة البضائع من وإلى قطاع غزة ما يعني إلغاء قائمة السلع الممنوع دخولها وفي معظمها مواد خام لازمة للصناعة.

وأضاف: العمل أيضاً على تمكين المواطنين من غزة من التحرك للضفة الغربية من خلال فتح دائم للممر الآمن وتيسير حركة المسافرين من وإلى القطاع ورفع الطوق البحري وإستثمار آبار الغاز في بحر غزة وبناء ميناء غزة البحري وتشغيل ممر بحري بشكل عاجل، إلى جانب الشروع في إعادة بناء مطار غزة تمهيداً لإعادة تشغيله.

وتابع الخضري : مطلوب إتمام المصالحة الفلسطينية من خلال تنفيذ إتفاق القاهرة بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية.

ودعا الخضري إلى أهمية إكمال إعمار المباني التي ما زالت مدمرة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة عام ٢٠١٤ وتقدر بحوالي ٢٣٠٠ منزل.

وأكد أنّ الوضع الكارثي الذي وصل إليه القطاع هو النتيجة الخطيرة لـ ١٢عاماً من الحصار الاسرائيلي الممنهج و 3 حروب إسرائيلية طاحنة إضافةً لعشر سنوات إنقسام.

وبيّن الخضري أنه خلال سنوات الحصار زاد عدد سكان القطاع قرابة نصف مليون، كان من المفترض أن يرافق وجودهم زيادة في الخدمات والبنى التحتية والقطاعات الإسكانية والتعليمية لكن هذا لم يحدث بسبب الحصار والحروب المدمرة.

وشدد على أن آثار كل هذه الإجراءات والممارسات، باتت كارثية وواضحة في هذه المرحلة حيث يعيش حوالي مليون لاجئ ونصف مليون مواطن على المساعدات الإغاثية.

المصدر: فلسطين الآن

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