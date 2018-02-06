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محامي صدام:

موكلتي "رغد" تحميها قلوب ملايين الأحرار العراقيين والعرب!

موكلتي
الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال "خليل الدليمي" محامي الدكتاتور العراقي المقبور صدام حسين تعليقاً على مطالب السلطات العراقية بتسليم الأردن "رغد" لحكومة بغداد، إنّ "رغد متواجدة في كنف الهاشميين والأردنيين".

العالم - الأردن 

وأكد الدليمي: "الماجدة رغد صدام حسين في كنف الهاشميين والأردنيين الأصلاء، وتحميها صدور وقلوب ملايين الأحرار العراقيين والعرب"!

من جهتها، أكدت رغد في تعليق على خبر إدراجها على قوائم المطلوبين العراقية أنها حالياً ليست في الأردن، مشيرة إلى أنها لم تُدلِ بأي تصريح منذ إعدام والدها.

وأضافت: "أنا لم يكن لدي أي منصب في الدولة العراقية، أنا أم لـ5 أولاد وتهمتي دفاعي عن والدي، فمن تقبل التخلي عن والدها في تلك الظروف؟ ولو تعاد الكرة سأقف إلى جانب والدي أيضاً، فلم أتربّى على أن أقف ضد والدي".

وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر دبلوماسية أردنية أنّ الأردن لم يتلقّ من السلطات العراقية أي طلب بتسليم رغد بعد إدراجها على قوائم المطلوبين في بغداد.

وأضافت هذه المصادر أنّ الأردن لم يتبلّغ بشكل رسمي حتى ليل الأحد الإثنين بإلحاق رغد المقيمة في المملكة بقائمة المطلوبين العراقية.

وكانت السلطات العراقية قد نشرت مؤخراً قوائم ضمّت أسماء 60 شخصاً من أهم المطلوبين، كان بينها إسم رغد.

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