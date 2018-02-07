ايران تصدر 14 مليون برميل من السوائل الغازية من بارس الجنوبي خلال شهر

العالم-ايران

واضاف موسوي في تصريح له اليوم الثلاثاء انه تم تسجيل رقم قياسي جديد بعد مرور 15 عاما من خلال رسو 27 ناقلة في المراسي المتحركة (Single Buoy Mooring ) في منطقة بارس الجنوبية وشحن 16 مليونا و430 الف برميل من السوائل الغازية وشحن ثلاث ناقلات في المراسي المتحركة الاول والثاني والثالث بصورة متزامنة في الفترة ما بين 22 كانون الاول/ديسمبر حتي 20 من كانون الثاني/فبراير الماضي.

واضاف ان 14 مليونا و400 الف برميل من اجمالي هذا الحجم من السوائل الغازية تم تصديرها الى الدول المختلفة.

المصدر: ارنا

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