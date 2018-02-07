خسائر بشرية في صفوف تحالف العدوان السعودي قبالة منفذ علب

العالم - اليمن

وأضاف المصدر، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن عمليات الزحف الأخيرة للتحالف قبالة منفذ علب جاءت مسنودة بتغطية جوية مكثفة للطيران الحربي بأنواعه، إلا أن قوات الجيش اليمني تمكنت من التصدي لها.

وأفاد المصدر العسكري، أن طيران التحالف شن اليوم الثلاثاء عدد من الغارات على مناطق متعددة من اليمن، منها الطريق العام في منطقة مجزعة بمديرية القفلة، أسفرت عن مقتل 9 وإصابة 3 بجروح خطيرة، بالإضافة إلى 12 غارة على مديريتي حرض و ميدي، كما قتل مواطن وأصيب آخر جراء 4 غارات على خيام البدو الرحل أسفل جبل بني عوير في صعدة.

وقتل ستة مواطنين وأصيب 7 آخرين أمس الاثنين، إثر غارات لطيران التحالف على منطقة القطينات بمديرية باقم استهدفت مجموعة من الفتيات كن يقمن برعي الأغنام ومسعفين من أبناء المنطقة.

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