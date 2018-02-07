دعوى قضائية ضد السبهان في لبنان... اليكم التفاصيل!

العالم - السعودية

وكانت الدعوى قد قًدمت بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، من قبل الأسير المحرر نبيه عواضة بواسطة وكيله المحامي حسن بزي. وقد قبِل القاضي عويدات السير بالدعوى على أن يحدد في وقت قريب موعداً لاستجواب الوزير السعودي.

وتعليقاً على قرار القاضي اللبناني بقبول الشكوى ضدَّ وزير الدولة السعودي، غرّد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مستخدما هاشتاغ "#كلنا_ثامر_السبهان"، قائلاً: "على القضاء اللبناني أن يوجّه التهم ويقبل الشكوى ضدّ من يمارس الاٍرهاب ويخرّج الإرهابيين من مدرسته في بيروت. وأن يكفَّ عن استهداف الدول ومسؤوليها".



وكان السبهان، قد قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن السعودية ستتعامل مع حكومة لبنان على أنها "حكومة إعلان حرب" بسبب أعمال العدوان التي يقوم بها حزب الله، الذي أصبح "أداة للقتل والدمار ضد السعودية ويشارك في كافة الأعمال الإرهابية في المملكة" على حد زعمه.

يذكر أن لبنان كان قد شهد في نوفمبر 2017 أزمة كبيرة جراء إعلان سعد الحريري من السعودية عزمه الاستقالة من منصب رئاسة الوزراء، لتنتهي بعد ذلك الأزمة بعودته عن الاستقالة وتأكيده على ضرورة العودة لخيار "النأي بالنفس" عن صراعات المنطقة.