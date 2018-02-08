بالصور..اكتشاف أنفاق خلال حملة ضد "الرايات البيض" في طوزخورماتو

العالم - العراق

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن العملية العسكرية بدأت بمشاركة ألوية من الحشد الشعبي، والجيش، وقوات الرد السريع، وعمليات صلاح الدين وبإسناد جوي من طيران الجيش.

ونشرت قناة "السومرية نيوز"، صورا لأنفاق عثرت عليها القوات العراقية خلال العملية العسكرية.

وقالت قناة "السومرية نيوز" إن "العمليات جاءت للقضاء على المجاميع الخارجة عن القانون وإنهاء استهداف قضاء الطوز وتأمين الطريق الرابط بين بغداد وكركوك بشكل كامل".

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، حاكم الزاملي، قد كشف في وقت سابق، عن دعم جهات وصفها بـ"الانفصالية" تقف خلف جماعة "الرايات البيض"، مشيرا إلى أن عناصر من تنظيم "داعش" الوهابي منخرطون في هذه الجماعة، فيما أكد وضع خطة أمنية للقضاء عليها.

يذكر أن جماعة "الرايات البيض" ظهر في محافظة صلاح الدين وتحديدا قضاء طوزخرماتو ويقدر عدد عناصرها بنحو 2000 مسلح.

هذا وما يزال انتماء هذه الجماعة وأهدافها غير واضحة، خاصة في ظل غياب أي تصريح أو موقف حكومي عنه ، فعناصرها لم تعلن بدورها عن وجودها وأهدافها.

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