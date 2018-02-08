ماذا قال زعيم كوريا الشمالية بشأن قوة بلاده العسكرية؟

العالم- أسيا والباسفيك

ويأتي العرض العسكري قبل يوم واحد من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية، في خطوة قد تعكر صفو التحسن الذي طرأ أخيرا على علاقة الدولتين.

وقال كيم الذي أشرف على تسريع البرامج النووية والبالستية الكورية الشمالية أمام الحشود في ساحة كيم إيل سونغ، حيث نظم العرض "أصبحنا قادرين على أن نثبت أمام العالم وضعنا كقوة عسكرية من المستوى العالمي"، وفقا ما افادت "فرانس برس".

ونشر التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي صورا مسجلة للاستعراض العسكري، إلا أن مصدرا حكوميا كوريا جنوبيا قال إن العرض بدأ صباح الخميس في عاصمة الشمال بيونغيانغ.

وكانت بيونغيانغ أعلنت في يناير الماضي أنها ستحتفل هذه السنة بالذكرى السبعين لتأسيس جيشها في 8 فبراير، عوضا عن 25 أبريل.

وأحدثت هذه الخطوة مفاجأة لدى الدول الغربية لاسيما بعد إعادة إحياء المفاوضات الكوريتين، مغتنمة فرصة إجراء الألعاب الأولمبية لمد اليد إلى سيول.

وأعلنت كوريا الشمالية الخميس أنها لا تنوي لقاء ممثلين عن الولايات المتحدة خلال الألعاب الأولمبية.