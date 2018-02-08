3 ولايات أمريكية تترقب عاصفة شديدة البرودة

العالم - حوادث

وأعلنت خدمة الأرصاد الجوية الاميركية، أن العاصفة تمتد من غرب مونتانا عبر أجزاء من مينيسوتا وويسكونسن وإيلينوي وتمتد شرقا إلى جنوب ميشيغان، ومن المتوقع أن تسقط الثلوج بارتفاع 30 سنتيمترا، وتصل سرعة الرياح 56 كيلومترا في الساعة.

وذكرت الخدمة في مذكرة لجنو ويسكونسن "فترات انهمار الثلوج ستتسبب في صعوبات في التنقلات. استعدوا لشوارع مغطاة بالثلوج ومستوى رؤية محدود"، بحسب صحيفة "إن بي سي شيكاغو".

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر، في العديد من المناطق، مساء اليوم، وصباح الجمعة.

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