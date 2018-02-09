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رجل أعمال احتجزه بن سلمان يرفع قضية أمام المحاكم الأميركية ضده!

رجل أعمال احتجزه بن سلمان يرفع قضية أمام المحاكم الأميركية ضده!
الخميس ٠٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

أكدت الكاتبة الصحفية القطرية ابتسام آل سعد قيام رجل الاعمال السعودي أحمد العسراوي الحاصل على الجنسية الأميركية برفع دعوى أمام المحاكم الأميركية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وذلك على إثر احتجازه في فندق “الريتز كارلتون” واستيلائه على امواله تحت مزاعم الفساد.

العالم - السعودية

وقالت “آل سعد” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الملياردير السعودي الأميركي الجنسية أحمد العسراوي يرفع دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي محمد سلمان أمام المحكمة الاتحادية كونه مواطنا أميركيا تم اعتقاله وتعذيبه في الرياض دون أي تهمة واجباره على التنازل عن 90%من ثروته بالاحتفاظ بـ 400 مليون دولار من اصل 11 مليار دولار كان يملكها!”.

يشار إلى أنه في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2017  اعتقلت السلطات السعودية بأمر من رئيس هيئة مكافحة الفساد الأمير محمد بن سلمان عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون الفخم، وذلك في إطار ما سميت حملة تطهير حكومية، واتسعت القائمة لاحقا لتشمل أكثر من 350 من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية  عن مسؤولين سعوديين أن المملكة انتزعت حتى الآن نحو مئة مليار دولار من أكثر من 350 شخصا بين أمير ورجل أعمال ضمن حملة “التطهير من الفساد”.

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