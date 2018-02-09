مجلس الأمن يرفض إدانة الهجوم الأمريكي على القوات السورية

العالم - سوريا

وقال المندوب للصحفيين "لقد حرمنا مرة أخرى من أن يدلي مجلس الأمن ببيان فيما يتعلق بالهجوم الأخير على دمشق. تضرر مكتب مبيعاتنا وقبلها البعثة الإنسانية، لقد اقترحنا (على أعضاء مجلس الأمن) نص، لكنهم رفضوا، قالوا لنا أنهم ليسوا مستعدين لقبوله. هذا يبعث الأسف، ويحدث دائماً".

وأشار مبعوث روسيا في الأمم المتحدة إلى أن هجوم التحالف بقيادة أمريكا على مقاتلين موالين لسوريا "مؤسف" و"سنطالب بتفسير ما حدث".

هذا وكانت وسائل إعلام سورية قد أكدت فجر اليوم، أن التحالف الدولي قصف قوات رديفة موالية للحكومة السورية شرق نهر الفرات في محافظة دير الزور شرقي البلاد، بعد اتهام قيادة التحالف الدولي .

واعترف التحالف الامريكي في بيان بشن الهجوم زاعما أن قواته هاجمت القوات الموالية للحكومة السورية عقب الهجوم على مقر "قوات سوريا الديمقراطية"، اثناء تواجد قواته في المقر .

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