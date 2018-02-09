البث المباشر
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة خلال المواجهات قرب مستوطنة "ايتمار" غرب بيت فوريك قضاء نابلس
مراسل العالم : سقوط عدة قذائف صاروخية على منطقة جرمانا بريف دمشق مصدرها الجماعات الارهابية تسببت بأضرار مادية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تقمع مظاهرة وصلت الى حاجز حوارة جنوب نابلس وتعلنها منطقة عسكرية مغلقة
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل
غارة لطيران العدوان السعودی على منطقة الجر بمديرية عبس في حجة
الكرملين: بوتين بحث مع ماكرون في اتصال هاتفي إعادة إعمار سوريا
مصدر في قيادة شرطة حلب: استشهاد طفل وإصابة شخص جراء اعتداءات إرهابية بقذيفتين على ساحة القلعجي بحي شارع النيل
الاحتلال يهاجم المصلين في المزرعة الغربية برام الله بقنابل الغاز ويمنعهم من إكمال صلاة الجمعة
قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا بزعم نيته تنفيذ عملية طعن عند المسجد الابراهيمي في مدينة الخليل
مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، وأنباء عن إصابة جندي في المكان

هل يستخدم بوتين الهواتف الذكية؟!

هل يستخدم بوتين الهواتف الذكية؟!
الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

العالم - منوعات

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء اجتماع مجلس العلوم والتعليم بأنه لا يملك هاتفا ذكيا.

جاء ذلك على لسان الرئيس الروسي، أثناء رده على رئيس معهد كورتشاتوف وعضو أكاديمية العلوم الروسية، ميخائيل كوفالتشوك، حيث قال ممازحا: "سيدي المحترم كوفالتشوك، تقولون أن الجميع اليوم يمتلكون هواتف ذكية، في الوقت الذي لا أملك فيه هاتفا ذكيا، ولا تملكون أنتم أيضا هواتف ذكية، فكيف تدعون ذلك؟".

وكان كوفالتشوك قد أشار في مداخلته إلى حقيقة أن "عملية إدخال رسالة صوتية إلى الهاتف الذكي تتطلب طاقة تساوي الطاقة التي تكفي لغليان لتر واحد من الماء".

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد ذكر في وقت سابق من عام 2014، أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يمتلك هاتفا ذكيا خاصا به، وإنما يفضل أنواعا أخرى من الاتصالات.  

يذكر أن معهد كورتشاتوف أنشئ، عام 1943، وهو أول مؤسسة للبحث العلمي في روسيا والاتحاد السوفيتي في مجال الأبحاث النووية والحرارية، وفيه صنع أول جهاز نووي حراري عرف باسم "توك ماك"، وأصبح فيما بعد الأساس الذي أنشئ عليه أول مفاعل نووي.

102-10

روابط ذات صلة

بالفيديو... عجوز تسعيني يظن أنه ما زال شابا!

هذه هي تنبؤات جديدة لعالم شهير عن يوم القيامة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الموسوي: تهديدات اسرائيل للبنان لم تكن مفاجئة وسنقابل أي تصعيد بتصعيد

بالفيديو... غيمة تثير الذعر في ولاية فرجينيا الأمريكية والسبب!

اصابة خطرة بالرأس لشاب شرق جباليا في قطاع غزة

حرب كلامية تشتعل بين سفير أمريكا لدى الإحتلال و"هآرتس"!

عنصران من "داعش" يكشفان عن مدافن محتملة لضحايا "جون" السفاح!

وزارة الدفاع الروسية تعتزم شراء 200 دبابة سنويا

بالفيديو.. رد تونس بعد ادراجها بقائمة الدول الأكثر عرضةً لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

الشعب الايراني يواصل الاحتفال بالذكرى 39 لانتصار الثورة الإسلامية

السجن 5 سنوات لكل من يشوه النقود السعودية

هل يصطدم كويكب بالأرض يوم الجمعة؟

"خدعة ذهنية بسيطة" للتخلص من القلق والاكتئاب

خضر حبيب: الشعب الفلسطيني ماض في مقاومته للمحتل

إصابة مدنيين اثنين بقذائف لمسلحين استهدفت أحياء دمشق

اعتقال زعيم أكبر شبكة تهريب للمخدرات في المكسيك

أول تعليق من الرئيس المصري على العملية العسكرية الشاملة

وحدة وبصيرة الشعب الإيراني أفشلت مؤامرة الأعداء

موسكو: واشنطن ولندن عرقلتا إدانة اعتداء على ملحقيتنا بدمشق

اللواء صفوي: الشعب سيرد على تخرصات ترامب في مسيرات 11 فبراير

مقتل جندي تركي ضمن عملية غصن الزيتون في عفرين

النابلسي: لبنان لن يقبل بالهوان وسيواجه العدو الصهيوني

الأکثر مشاهدة