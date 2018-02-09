موسكو: واشنطن ولندن عرقلتا إدانة اعتداء على ملحقيتنا بدمشق

العالم - سوريا

وقال نيبينزيا في تصريح للصحفيين نقلته نوفوستي بعد بيان ألقاه خلال جلسة للمجلس امس “لم ترغب الولايات المتحدة وبريطانيا مرة أخرى أن يصدر مجلس الأمن بيانا يدين الهجوم الإرهابي الأخير الذي ألحق أضرارا جسيمة بمكتب البعثة التجارية الروسية في دمشق”.

وأوضح المندوب الروسي أن البعثة الروسية في المجلس عرضت “على أعضاء مجلس الأمن نص بيان يصدره المجلس للصحافة لكن الأميركيين والبريطانيين قالوا إنهم غير مستعدين لقبوله” معرباً عن الأسف لأن واشنطن ولندن ترفضان بشكل دائم اعتبار مثل هذه الهجمات أعمالا إرهابية بذريعة “نقص المعلومات”.

وتعرض مبنى الملحقية التجارية الروسية في حي المالكي بدمشق الثلاثاء الماضي لاعتداء عبر قذيفة اطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية في إطار الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها السفارة الروسية في دمشق.

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