البث المباشر
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة خلال المواجهات قرب مستوطنة "ايتمار" غرب بيت فوريك قضاء نابلس
مراسل العالم : سقوط عدة قذائف صاروخية على منطقة جرمانا بريف دمشق مصدرها الجماعات الارهابية تسببت بأضرار مادية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تقمع مظاهرة وصلت الى حاجز حوارة جنوب نابلس وتعلنها منطقة عسكرية مغلقة
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل
غارة لطيران العدوان السعودی على منطقة الجر بمديرية عبس في حجة
الكرملين: بوتين بحث مع ماكرون في اتصال هاتفي إعادة إعمار سوريا
مصدر في قيادة شرطة حلب: استشهاد طفل وإصابة شخص جراء اعتداءات إرهابية بقذيفتين على ساحة القلعجي بحي شارع النيل
الاحتلال يهاجم المصلين في المزرعة الغربية برام الله بقنابل الغاز ويمنعهم من إكمال صلاة الجمعة
قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا بزعم نيته تنفيذ عملية طعن عند المسجد الابراهيمي في مدينة الخليل
مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، وأنباء عن إصابة جندي في المكان

موسكو: واشنطن ولندن عرقلتا إدانة اعتداء على ملحقيتنا بدمشق

موسكو: واشنطن ولندن عرقلتا إدانة اعتداء على ملحقيتنا بدمشق
الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠١٨ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة وبريطانيا عرقلتا مجددا إصدار مجلس الأمن الدولي بيانا لإدانة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الملحقية التجارية الروسية في دمشق مؤخرا.

العالم - سوريا

وقال نيبينزيا في تصريح للصحفيين نقلته نوفوستي بعد بيان ألقاه خلال جلسة للمجلس امس “لم ترغب الولايات المتحدة وبريطانيا مرة أخرى أن يصدر مجلس الأمن بيانا يدين الهجوم الإرهابي الأخير الذي ألحق أضرارا جسيمة بمكتب البعثة التجارية الروسية في دمشق”.

وأوضح المندوب الروسي أن البعثة الروسية في المجلس عرضت “على أعضاء مجلس الأمن نص بيان يصدره المجلس للصحافة لكن الأميركيين والبريطانيين قالوا إنهم غير مستعدين لقبوله” معرباً عن الأسف لأن واشنطن ولندن ترفضان بشكل دائم اعتبار مثل هذه الهجمات أعمالا إرهابية بذريعة “نقص المعلومات”.

وتعرض مبنى الملحقية التجارية الروسية في حي المالكي بدمشق الثلاثاء الماضي لاعتداء عبر قذيفة اطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية في إطار الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها السفارة الروسية في دمشق.

 

 

2-10

روابط ذات صلة

دمشق: عدوان امريكا الهمجي على دير الزور يؤكد نواياها الدنيئة 

قذائف إرهابية على قرى في ريف السويداء وضاحية الاسد بريف دمشق

سيناتور روسي: الغارة على قوات حليفة لدمشق عدوان سافر

بالفيديو...إرهابيو الغوطة الشرقية يستهدفون دمشق بالقذائف

هذا ما طلبه مركز المصالحة الروسي من دمشق حول الغوطة الشرقية..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الموسوي: تهديدات اسرائيل للبنان لم تكن مفاجئة وسنقابل أي تصعيد بتصعيد

بالفيديو... غيمة تثير الذعر في ولاية فرجينيا الأمريكية والسبب!

اصابة خطرة بالرأس لشاب شرق جباليا في قطاع غزة

حرب كلامية تشتعل بين سفير أمريكا لدى الإحتلال و"هآرتس"!

عنصران من "داعش" يكشفان عن مدافن محتملة لضحايا "جون" السفاح!

وزارة الدفاع الروسية تعتزم شراء 200 دبابة سنويا

بالفيديو.. رد تونس بعد ادراجها بقائمة الدول الأكثر عرضةً لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

الشعب الايراني يواصل الاحتفال بالذكرى 39 لانتصار الثورة الإسلامية

السجن 5 سنوات لكل من يشوه النقود السعودية

هل يصطدم كويكب بالأرض يوم الجمعة؟

"خدعة ذهنية بسيطة" للتخلص من القلق والاكتئاب

خضر حبيب: الشعب الفلسطيني ماض في مقاومته للمحتل

إصابة مدنيين اثنين بقذائف لمسلحين استهدفت أحياء دمشق

اعتقال زعيم أكبر شبكة تهريب للمخدرات في المكسيك

أول تعليق من الرئيس المصري على العملية العسكرية الشاملة

وحدة وبصيرة الشعب الإيراني أفشلت مؤامرة الأعداء

موسكو: واشنطن ولندن عرقلتا إدانة اعتداء على ملحقيتنا بدمشق

اللواء صفوي: الشعب سيرد على تخرصات ترامب في مسيرات 11 فبراير

مقتل جندي تركي ضمن عملية غصن الزيتون في عفرين

النابلسي: لبنان لن يقبل بالهوان وسيواجه العدو الصهيوني

الأکثر مشاهدة