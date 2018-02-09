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الخطوط الجوية العراقية: نحن من اكتشف شحنة المخدرات!

الخطوط الجوية العراقية: نحن من اكتشف شحنة المخدرات!
الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

أكدت شركة الخطوط الجوية العراقية، الجمعة، أنها هي من اكتشفت شحنة المخدرات التي تم ضبطها في مطار بغداد الدولي امس، لافتة الى أنه من المعيب بخس جهد العاملين لديها في قرية الشحن.

العالم - العراق

وقالت الشركة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "لقد تداولت بعض الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بالعثور على شحنة أدوية مخدرة في مطار بغداد، وهنا نود التوضيح وللامانة نقول ان شركة الخطوط الجوية العراقية هي من اكتشفت هذه الشحنة واتخذت بحقها الإجراءات القانونية وأبلغت الكمارك بذلك".

وأضافت، أن الشحنة "كانت قادمة على متن طائرة شركة تركية وهذا جاء ايمانا بدورها الكبير وحفاظا على سلامة البلاد من كافة المخاطر"، لافتة الى أن "من المعيب بخس جهد العاملين في قرية الشحن الجوي التابعة للخطوط الجوية والذين ساهموا بالكشف عن هذه الشحنة وغيرها، لذلك توجه الخطوط الجوية العراقية كل الشكر والتقدير للموظفين الذي ساهموا في الكشف عن هذه الشحنة والذين يواصلون الليل بالنهار من متابعة وعمل جاد لتقديم افضل الخدمات".

وتابعت، أن "الإهتمام الكبير والمتابعة المستمرة لوزير النقل كاظم فنجان الحمامي هي من أفضت لمثل هذه النتيجة الطيبة، وستظل شركتنا محافظة على ارثها وسمعتها مهما طالت الأزمان".

وكانت هيئة النزاهة اشارت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن ملاكاتها وبالتعاون مع مكتب المفتش العام في جهاز المخابرات الوطني تمكنت من ضبط شحنة مخدرات دخلت العراق عبر الشحن الجوي"، مشيرة الى أن "عملية الضبط نفذت بموجب مذكرة قضائية.

هذا وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار قال في بيان له مساء امس الخميس، إن "السلطات الأمنية في مطار بغداد الدولي ضبطت كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في مطار بغداد الدولي"، مبينا أن "كمية الحبوب بلغت سبعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة وستون حبة مخدرة من نوع ارتين".

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