السعودية تخرج عن صمتها وتتخذ موقفا غريبا من سوريا !

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن ما قالت إنها عمليات قصف في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق لا يتماشى مع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة السورية سياسيا.

وهاجمت الخارجية السعودية على لسان مصدر مسؤول فيها السلطات السورية بقيادة الرئيس، بشار الأسد، زاعمة أن قواتها استخدمت أسلحة كيميائية في هذا القصف.

يأتي ذلك في وقت نقلت فيه وكالة "سانا" السورية الرسمية، في وقت سابق، عن مصدر في الخارجية السورية، أنها تدين "شكلا ومضمونا الادعاءات الباطلة التى تسوقها الولايات المتحدة الأميركية باتهام الحكومة السورية باستخدام اسلحة كيميائية فى الغوطة الشرقية" قرب دمشق، واعتبرت أنها "لا تعدو كونها اكاذيب".

بدورها، وجهت روسيا، على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، انتقادات إلى الدول الغربية لمحاولاتها اتهام دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية قبل تأكيد المعلومات حول الحوادث.

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