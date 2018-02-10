الغاء مئات الرحلات الجوية جراء عاصفة ثلجية في شيكاغو وديترويت

العالم - حوادث

وقالت الارصاد الجوية الاميركية في مذكرة ان "الثلوج ستتصدر عناوين اخبار الطقس من منطقة شيكاغو الكبرى حتى ديترويت الجمعة، مع صدور التحذيرات من العاصفة الثلجية".

واغلقت المدارس في المدينتين وتم الابلاغ عن العديد من حوادث السير، وتسارعت وتيرة الغاء الرحلات الجوية لتصل الى 1500 نصفها في مطار اوهير الدولي في شيكاغو الذي يعد احد اكثر المطارات ازدحاما في البلاد، وحيث بلغت سماكة الثلوج 18 سم عند الظهر.

وحذرت شركات الطيران من المزيد من الغاء الرحلات في مطارات قريبة، وسمحت للركاب بتبديل مواعيد رحلاتهم مجانا.

ومن المتوقع ان يصل معدل تساقط الثلوج في شيكاغو وديترويت الى 23 سم وبمعدل 2,5 سم في كل ساعة في ديترويت صباح الجمعة.

وحض رئيس بلدية شيكاغو رام ايمانويل الناس على البقاء في المنازل، وقال ان " المزيد من الثلوج ستتساقط اليوم وغدا والاحد اكثر مما اعتدنا عليه سابقا في فصول الشتاء وفي فترة زمنية واحدة".

ولم تشهد "ويندي سيتي" او المدينة الشديدة الرياح وهو احد الاسماء التي تعرف بها شيكاغو هذه الكمية من تساقط الثلوج منذ عام 2011، عندما سقط ما معدله 50 سم من الثلوج بشكل سريع اجبر السائقين على ترك سياراتهم على جوانب الطرقات الرئيسية.

ويؤكد المسؤولون جاهزيتهم هذه المرة ب350 كاسحة ثلوج، ومع ذلك فان المدينة شهدت عشرات حوادث السير بين مساء الخميس وصباح الجمعة.

(أ ف ب)

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