مطالبات بإنقاذ غزة من كارثة إنسانية نتيجة تشديد الحصار

العالم - فلسطين المحتلة

وقال يوسف في تصريح صحفي، اليوم السبت (10-2): "النقص الحاد في الوقود الذي يعمل على تشغيل مؤسسات القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز صحية، يتطلب دعماً مستمراً من أجل الخروج من الأزمة الإنسانية التي وصل إليها القطاع الصحي بشكل خاص نتيجة تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة".



ودعا الدول العربية والإسلامية أن تبادر لاتخاذ مبادرات تنهي الأزمة الإنسانية في غزة، وتعمل على إنهاء مأساة الحصار المستمرة منذ أكثر من 12 عامًا.



وناشد يوسف الحكومة المصرية فتح معبر رفح بشكل مستمر ليتسنى لسكان قطاع غزة التزود باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء والوقود، وغيرها من المتطلبات الإنسانية، وتمكينهم من التنقل عبر المعبر، سيما وأن آلاف المرضى والطلبة ينتظرون فتح المعبر من حين لآخر لمغادرة القطاع من أجل العلاج والدراسة.



ولفت إلى أن الدور المصري مهم، خاصةً وأن الحكومة المصرية هي الراعي للمصالحة الوطنية الفلسطينية؛ حيث إن من شأن مبادرتها فتح معبر رفح وتخفيف الحصار عن أبناء غزة أن يعزز من جهود إنجاح المصالحة، وتمتين العلاقات الأخوية بين الأشقاء المصريين والفلسطينيين.

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