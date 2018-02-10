بالفيديو....هذا ماحققه انتصار الثورة الاسلامية في ايران في مجال المرأة

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كما شهدت مشاركة المرأة الايرانية نموا كميا وكيفيا في مختلف الانشطة من خلال توليها مناصب مرموقة بعد انتصار الثورة الاسلامية وحتى يومنا هذا .

وبعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية أصبحت المرأة الإيرانية تتمع بكثير من الحقوق والإمكانيات فهي تشكل النسبة الأعلى في التعليم سواء على صعيد التدريس أو الدراسة حيث تبلغ نسبة طالبات الجامعات أكثر من 60 بالمئة من طلبة الجامعات وتتسلم أيضا مناصب مختلفة في المراكز الصحية بشكل كبير فهي ذات حضور فعال في جميع مؤسسات الدولة ، وتتساوى حقوق المرأة والرجل أمام القانون دستوريا وفقا للتعاليم الإسلامية .

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