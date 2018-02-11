واشنطن تعلن دعمها للإحتلال الإسرائيلي بعد عدوانه على سوريا

العالم - سوريا

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيثر ناورت في بيان ان "الولايات المتحدة قلقة للغاية من تصاعد العنف على حدود اسرائيل وتدعم بشدة حق اسرائيل السيادي في الدفاع عن نفسها".

وإدعت أن "التصعيد المحسوب للتهديد الايراني، اضافة الى طموحها لبسط نفوذها، يعرضان جميع شعوب المنطقة للخطر وفي اليمن ولبنان".

وهي المرة الاولى التي يزعم فيها الجيش الإحتلال الاسرائيلي انه قصف اهدافا "ايرانية" منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، علما بان قوات الإحتلال شنت في الاعوام الاخيرة غارات جوية متكررة على مواقع سورية وأخرى للمقاومة الإسلامية.

