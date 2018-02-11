البث المباشر
الامين العام للامم المتحدة يدعو لوقف فوري للتصعيد في سوريا
مراسل العالم : إطلاق صاروخ غراد على تجمعات مرتزقة العدوان شرق كهبوب
مراسل العالم : شبان فلسطينيون يستهدفون مركبة للمستوطنين بزجاجة حارقة قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر" شرق رام الله
مصادر عراقية : حركة النجباء تؤكد وقوفها مع سوريا ضد أي اعتداء إسرائيلي وتكفيري
مصادر فلسطينية : طائرات الاستطلاع الصهيونية تحلق على علو منخفض في أجواء قطاع غزة
انترفاكس: بوتين يبلغ نتنياهو بضرورة تجنب أي خطوات تفضي إلى مواجهة جديدة في المنطقة
مصادر يمنية: إطلاق صاروخ غراد على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي شرق كهبوب في لحج
مراسل العالم : كتائب القسام تعلن عن رفع درجة الاستنفار في صفوف مقاوميها للرد على أي عدوان محتمل للاحتلال في ظل التصعيد الذي تشهده شمال فلسطين المحتلة
مراسل العالم : وسائل إعلام إسرائيلية..مطار بن غوريون اغلق لأن الصواريخ السورية المضادة للطائرات وصلت إلى وسط "إسرائيل"
مراسل العالم : قنص 6 من مرتزقة العدوان في مناطق متفرقة بالمتون بالجوف

واشنطن تعلن دعمها للإحتلال الإسرائيلي بعد عدوانه على سوريا

واشنطن تعلن دعمها للإحتلال الإسرائيلي بعد عدوانه على سوريا
السبت ١٠ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت الولايات المتحدة دعمها للكيان الإسرائيلي بعد الغارات الجوية التي شنها جيش الإحتلال على سوريا.

العالم - سوريا

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيثر ناورت في بيان ان "الولايات المتحدة قلقة للغاية من تصاعد العنف على حدود اسرائيل وتدعم بشدة حق اسرائيل السيادي في الدفاع عن نفسها".

وإدعت أن "التصعيد المحسوب للتهديد الايراني، اضافة الى طموحها لبسط نفوذها، يعرضان جميع شعوب المنطقة للخطر وفي اليمن ولبنان".

وهي المرة الاولى التي يزعم فيها الجيش الإحتلال الاسرائيلي انه قصف اهدافا "ايرانية" منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، علما بان قوات الإحتلال شنت في الاعوام الاخيرة غارات جوية متكررة على مواقع سورية وأخرى للمقاومة الإسلامية.
 

روابط ذات صلة

بوتين يحث نتنياهو على تجنب التصعيد في سوريا

شرارة "الطائرة" بين سوريا و"إسرائيل" هل تشعل فتيل الحرب؟

عبد الباري عطوان يشكف عما جرى اليوم في سوريا: إنه يوم تاريخي !

جمال ريان: صواريخ حزب الله ستصل إلى هذه النقطة في "إسرائيل"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بانوراما .. طهران تحذر واشنطن.. وانصار الله تبحث إنهاء العدوان على اليمن

مقتل شرطيين في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للتصعيد في سوريا

فنزويلا تدين تصريحات سناتور اميركي يؤيد "انقلابا" على مادورو

مقتل 19 شخصا في انقلاب حافلة في هونغ كونغ

آلاف المتظاهرين في مسيرة مناهضة للعنصرية في إيطاليا

بنس: أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية متفقة على عزل كوريا الشمالية

كوريا الشمالية: العقوبات تمنعنا من دفع سهم ميزانية الأمم المتحدة

بوكو حرام تسلم الحكومة النيجيرية 13 رهينة

واشنطن تعلن دعمها للإحتلال الإسرائيلي بعد عدوانه على سوريا

بوتين يحث نتنياهو على تجنب التصعيد في سوريا

شرارة "الطائرة" بين سوريا و"إسرائيل" هل تشعل فتيل الحرب؟

الخارجية الفرنسية: الإبلاغ عن 100 مسلح فرنسي فى سوريا

ماليزيا: الصين طلبت تسلم معتقلين من الويغور

الجزائر: عجز الموازنة سيختفي خلال 4 سنوات

عبد الباري عطوان يشكف عما جرى اليوم في سوريا: إنه يوم تاريخي !

الرئيس الإيراني حسن روحانی: إیران مستعدة لقبول الاستثمارات الأجنبية في جميع المجالات

تفجير يهز إدلب واغتيال جماعي يطال مسلحي "النصرة" في ريفها الغربي

السعودية على شفا بركان غاضب قد يبتلع كل شيء في لحظة!

جمال ريان: صواريخ حزب الله ستصل إلى هذه النقطة في "إسرائيل"

الأکثر مشاهدة