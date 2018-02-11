مقتل 16 مسلحاً في 9 ولايات أفغانية

العالم - أسيا و الباسيفيك

وذكرت الوزارة في الإيجاز الصحفي اليومي اليوم الأحد أنّ العمليات أدّت إلى مقتل 16 إرهابياً بما في ذلك قيادي في جماعة طالبان وإصابة 8 عناصر بجروح فضلاً عن إلقاء القبض على 9 مشتبه بهم.

وأوضحت الوزارة أنّ العملية شملت ولايات "ننغرهار وبكتيا وأوروزغان وزابول وفراه وفارياب وتخار ونيمروز وهلمند"، مضيفة أنّ عدداً من المديريات في ولاية هلمند شهدت إشتباكات ومعارك أسفرت عن مصرع 6 إرهابيين وإصابة 5 بالإضافة إلى تدمير 32 مركزاً لـ"الأعداء" كما تمّ ضبط كميات من الذخيرة و 16 لغماً وسيارات ودراجات نارية.

وفي أوروزغان وفراه المجاورة لولاية هلمند لقي 5 مسلحين مصرعهم في المواجهات بين الطرفين، مؤكدة أنّ الجيش قتل 5 إرهابيين بينهم قيادي بطالبان يدعى "مير ولي" وأصيب 3 بجروح عُرف منهم "قاري صفة ومولودي إكرام الدين" في ولاية تخار شمالي أفغانستان.

وتعاني أفغانستان من إضطراب أمني بسبب إنتشار تنظيمات إرهابية مثل جماعة طالبان وجماعات متحالفة معها وتنظيم داعش الإرهابي، بينما تقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.

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