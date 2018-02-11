ظريف: الشعب الايراني متمسك بقوة بالثورة

العالم - إيران

وفي تصريح للصحفيين على هامش مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية اليوم الاحد افاد ظريف بانه من الطبيعي ان يستاء ويمتعض المواطنون من وجود النواقص والسلبيات ولكن يتعين على جميع المسؤولين ان يعملوا على تلبية مطاليب الشعب باعتباره اكبر راس مال استراتيجي للنظام .

واوضح ظریف ان بلدنا ليس مثل باقي بلدان المنطقة التي تعيش على اساس شراء الامن من الاخرين بل ان بلدنا مرتبط بالشعب ويعتمد عليه .

وذكر ظريف ان احترام حقوق المواطنين والاهتمام بمطاليبهم يحظى بقيمة استراتيجية بالنسبة للجمهورية الاسلامية ومن هنا ينبغي الاهتمام بها بشكل خاص.

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