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العراق يتوقع ارتفاع واردات الحبوب في 2018 بسبب الجفاف

العراق يتوقع ارتفاع واردات الحبوب في 2018 بسبب الجفاف
الأحد ١١ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول عراقي، اليوم الأحد، إن واردات الحبوب العراقية ستكون مرتفعة في 2018 بفعل طقس جاف هذا العام.

العالم - العراق

وكان سامي الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق يتحدث خلال مؤتمر في الكويت. 

والعراق مستورد كبير للحبوب ويستهلك حوالي خمسة ملايين طن من القمح سنويا.

وتستورد وزارة التجارة الأرز والقمح لبرنامج بطاقات التموين المحلي الذي يغطي سلعا ضرورية مثل الطحين (الدقيق) والأرز وزيت الطهي والسكر وحليب الأطفال.

وقال الأعرجي للصحفيين "في السنوات العشر القادمة سنعمل على تشجيع الاستثمار الزراعي للوصول الى الاكتفاء الذاتي وكذلك التصدير. هذا هو الهدف. نتكلم عن المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير".

المصدر: رويترز

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