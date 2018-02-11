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سانا: وحدات من الجيش تحبط هجوما لإرهابيي جبهة النصرة على نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي وتوقع قتلى بين صفوفهم
مراسل العالم: شهيدان مدنيان وإصابة آخرين جراء قصف المسلحين محيط جسر الرئيس في دمشق بعدة قذائف صاروخية
وكالة تاس نقلا عن مصدر بجهاز الطوارئ الروسي: لا ناجين من طائرة شركة ساراتوف التي سقطت قرب موسكو
الطوارئ الروسية: الطائرة من طراز "أن-148" تابعة لشركة "خطوط ساراتوف الجوية" وتحطمت في ضواحي موسكو
تحطم طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا في مقاطعة موسكو
إنترفاكس: الطائرة الروسية التي اختفت من على شاشات الرادار سقطت في منطقة موسكو
رويترز: اختفاء طائرة روسية من طراز إيه.إن-148 من على شاشات الرادار
الرئيس روحاني: الاميركان اذا ارادوا الخروج من الاتفاق فنهم سيشهدون اضراره بسرعة وشعبنا ماض في طريق النجاح
أكثر من 300 مفكر من أنحاء العالم يشاركون في ملتقى فكري بطهران بذكرى انتصار الثورة الإسلامية
كبار المسؤولين في عشرات البلدان يوجهون رسائل التهنئة للحكومة والشعب الايراني بذكرى انتصار الثورة
العراق .. مهرجان المربد الشعري ال32 في البصرة
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الأحد ١١ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش
والان ننتقل الى العراق وتحديدا الى مدينة البصرة جنوبي البلاد، حيث اقيم مؤخرا مهرجان المربد الشعري الثاني والثلاثون والذي شهد مشاركة واسعة سواء من داخل العراق او من خارجه.. تفاصيل اكثر عن هذا المهرجان في سياق التقرير التالي
تصنيف :
برامج
صباح جديد
كلمات دليلية :
العراق
البصرة
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