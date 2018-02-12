اليونيسيف: ربع أطفال العراق يعانون الفقر بعد حرب داعش

العالم - العراق

وقالت المنظمة في بيان تابعته السومرية نيوز، إن "طفلا من بين كل أربعة أطفال في العراق يعيش في فقر"، مبينة ان "4 ملايين طفل يحتاجون للمساعدة كنتيجة للحرب في بلادهم على تنظيم داعش الإرهابي".

وتابعت ان "ربع أطفال العراق يعانون الفقر بعد حرب داعش"، مشيرة الى ان "الأمم المتحدة تحققت من وقوع 150 هجوما على منشآت تعليمية و50 هجوما على مراكز صحية بموظفيها منذ 2014".

وأوضحت أن "نصف مدارس العراق بحاجة إلى إصلاح فيما تعطلت العملية التعليمية على أكثر من 3 ملايين طفل".

وأعلن العراق النصر على "داعش" في شهر كانون الاول الماضي، باستعادة كل المناطق التي سيطر عليها التنظيم في عامي 2014 و2015، حيث يسعى العراق إلى جذب استثمارات أجنبية تقدر بـ100 مليار دولار في مجالات النقل والطاقة والزراعة في إطار خطة لإعادة بناء مناطق في البلاد وإنعاش الاقتصاد.

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