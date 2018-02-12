ايران تشارك في المؤتمر الاول للتجارة الالكترونية عبر الحدود في بكين

العالم - ايران

وقال فرود عسكري خلال المؤتمر الذي حضره مندوبون من 125 بلدا: ان هذا المؤتمر عقد تحت عنوان "نهج مبتكر وشامل واستراتيجي وتعاوني في مجال التجارة الالكترونية المستدامة عبر الحدود".

وأضاف: تتمركز محاور هذا الحدث حول استقطاب وتسخير الفرص التي توفرها التجارة الالكترونية العالمية والاستفادة منها.

ووصف الجمارك الايرانية بأنها عضو فاعل في المنظمة العالمية للجمارك، وقال: لقد استفدنا في هذا المؤتمر الدولي من تجارب الدول الاخرى، كما شرحنا قدرات الجمارك الايرانية على الصعيد الدولي.

واشار الى ان المنظمة العالمية للجمارك (wco) تقوم بتقييس المشتريات المباشرة عبر الانترنت والتجارة الالكترونية عبر الحدود في العالم، وقال: ان هذا الموضوع كان من أهم المحاور الاخرى لمؤتمر التجارة الالكترونية عبر الحدود.

وتابع: انه نظرا للتنامي المتزايد للمشتريات عبر الانترنت، فإن الجمارك في دول العالم تواجه كمّا ضخما من الرزم الصغيرة المتوجهة الى زبائن مختلفين ومجهولين، ولذلك فإن هذا المؤتمر بحث موضوع مكافحة المخالفات بما فيها السلع المزيفة وتنفيذ القوانين واستيفاء الرسوم والقضايا الهامة لجمارك دول العالم بشأن المشتريات عبر الانترنت والتجارة الالكترونية عبر الحدود.

وأردف أنه نظرا لإعداد مسودة المقاييس المرتبطة بالتجارة الالكترونية عبر الحدود، فقد طلبنا مزيدا من الاهتمام من قبل المنظمة العالمية للجمارك في الاخذ بنظر الاعتبار احتياجات وتوقعات جميع الدول الاعضاء.