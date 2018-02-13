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ما هي رسالة مسيرات انتصار الثورة لامريكا براي لاريجاني

ما هي رسالة مسيرات انتصار الثورة لامريكا براي لاريجاني
الإثنين ١٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني، ان الاميركان أدركوا رسالة المشاركة الشاملة للشعب الايراني في مسيرات الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية، بأنه لا يسمح لأي كان بالتدخل في الشؤون الداخلية لإيران.

العالمايران

وفي كلمته الافتتاحية للجلسة البرلمانية المفتوحة اليوم الاثنين، أشار لاريجاني الى المشاركة الحماسية للشعب الايراني في مسيرات الذكرى السنوية التاسعة والثلاثين لانتصار الثورة الاسلامية في 11 شباط/فبراير 1979، وقال: من الضروري ان نشكر الشعب الايراني العظيم الذي سجل يوم أمس حركة عظيمة وقوية واستثنائية.. الحركة التي تدل على الفطنة والمعرفة بالزمان ودقة النظر في ظروف الثورة.

وتابع: ان الفوضويين قاموا بالاستثمار في تشويه الثورة الاسلامية، ليصرفوا الشعب عن الثورة وانجازاتها، الا ان الشعب الايراني العظيم فاجأهم، واثبت أصالة ثورته مرة اخرى، الامر الذي يشكل رصيدا كبيرا لصيانة امن البلاد والإسراع في إعمارها.

وبيّن لاريجاني ان الطابع الرئيسي لهذه الحركة تمثل في الوحدة بين الجميع، ومن الضروري ومن خلال تبادل وجهات النظر وبالاستفادة من الإمكانات الاعلامية، ان يتم استخدام هذا الرصيد لتحقيق التقارب والوفاق الضروريين لتحقيق التنمية السريعة للبلاد وحل المشكلات الراهنة.

وأردف لاريجاني: يبدو ان الاميركان قد أدركوا معنى المشاركة الشاملة للشعب الذي أرسل لهم رسالة واضحة ردا على تخرصاتهم، تؤكد ان الشعب لا يسمح لأيٍ كان بالتدخل في الشؤون الداخلية لإيران، واذا كانت هناك اختلافات او مشكلة بين أسرة ايران الكبيرة، فإننا سوف نحلها بعزم الشعب، لأن الاميركان أرذل من أن يتظاهروا بالحزن على الشعب الايراني.

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