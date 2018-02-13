ولايتي: من حق دول المنطقة الرد على اعتداءات الكيان الصهيوني

العالم - ايران

وقال ولايتي، في تصريح ادلى به للصحفيين يوم الاثنين ردا على سؤال حول الرسالة التي توجهها عملية اسقاط طائرة الكيان الصهيوني، ان هذه المرحلة تشكل منعطفا في تاريخ الكفاح ضد الكيان الصهيوني حيث ان ما حدث يمثل مواجهة احد البلدان المهمة في الخط الامامي لجبهة المقاومة حيث تمتلك الحق في الدفاع عن وحدة اراضيها.

واضاف، انه لذلك فان السوريين يمتلكون القوة لمجابهة هذا الكيان المصطنع من قبل الغربيين لكي يفهم مسؤوليه كيف يتصرفون.

ونوه الى بيان مزاعم الكيان الصهيوني حول خطط ايران في تشييد قواعد جوية في الاراضي السورية، موضحا ان التواجد الايراني يهدف الى مساعدة الحكومة الشرعية والشعب في سوريا والاستجابة لنداءات الشعب والحكومة في هذا البلد.

ولفت الى انه لو لم تقدم ايران الدعم لسوريا لم يكن معلوما مصير تيار المقاومة وان ايران تواصل حضورها في سوريا باعتبارها العنصر الرئيسي لتيار المقاومة لكن ليس كما يزعم الصهاينة.

واكد ولايتي ان تواجد ايران في سوريا سيكون وفقا للتوافق بين البلدين.

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