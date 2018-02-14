بالصور..دبابة كرار تنضم قريبا لوحدات الجيش الايراني

العالم - ايران

وقال قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد أمير كيومرث حيدري على هامش مؤتمر "الشاب المقاتل"، قال في تصريحات صحافية: دبابة كرار هي من الدبابات التي تتمتع بإمكانات فريدة وابرمت العقود لدخولها الخدمة الفعلية ضمن الوحدات البرية للجيش الإيراني وقد تم تسليم هذه العقود الى معامل الصناعات الدفاعية الايرانية.

وأضاف: ستدخل هذه الدبابة قريبا خدمتها الفعلية ضمن القوات البرية وستشارك في المناورات والمهام التي تقوم بها الوحدات البرية للجيش.

**مواصفات الدبابة كرار :

مجهزة بمنظومة ليزرية للتحكم بالنيران

مجهزة بمنظومة تحديد المسافات تعمل بالليزر

مجهزة بأنظمة كمبيوتر باليستية

تتمتع بقابلية إستهداف الأهداف المتحركة والثابتة ليلاً ونهاراً

قابلية إطلاق صاروخ موجه بالليزر وبدقة عالية

قابلية إطلاق القذائف بواسطة المدفعي أو قائدها من موقعين متوازيين

مجهزة بنظام إطلاق آلي لإطلاق القذائف في الأذين الحربي في الحالات المختلفة

تتمتع بالقدرة على تخطي الحواجز، والخنادق، والأنهار وكذلك السير تحت الماء

مجهزة بنظام ملاحة وشاشة عرض مصممة لهذا الغرض لقائد الدبابة

مقاومة لأنواع عديدة من الأسلحة المضادة للمدرعات

مجهزة بمنظومة لاسلكية وإدارة الحرب الرقمية، كما يمكنها العمل في مواجهة الحروب الإلكترونية .

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