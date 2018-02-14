منظمة التعبئة تحذر من محاولة الاعداء التغلغل في الجامعات

العالم - ايران

وخلال ملتقى للاساتذة التعبويين في الجامعة الاسلامية الحرة، أشار العميد غلام حسين غيب برور الى دخول الثورة الاسلامية في ايران عامها الأربعين، وقال: ان الثورة الاسلامية ليس لإيران بل لجميع البشرية كانت مصدر خير وبركة كبيرة، وهذا ملموس داخل البلاد وأيضا خارج ايران.

وأكد ضرورة دراسة الآفات ونقاط الضعف بشكل مستمر في التعبئة والجامعة، ولفت الى ان هناك بعض المظاهر المعدودة في الجامعات والتي لا تليق بالجمهورية الاسلامية، وعلى سبيل المثال، هناك البعض يروجون للعلمانية في الجامعات.

وصرح: اننا في الدرجة الاولى مسؤولون حيال دين الطلبة، لأن العلم اذا كان مصحوبا بالدين، فإنه يتحول الى مصداق لكلام المعصوم الذي يؤكد ان "العلم نور".

وأردف: ان التغلغل في الجامعات والمراكز الثقافية يشكل إحدى اولويات الاعداء، داعيا الاساتدة والطلبة الجامعيين الى توخي الحذر بجدية تجاه هذا المخطط المعادي.

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