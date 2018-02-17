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إيران تحرز لقب بطولة غرب آسيا لكرة السلة للشباب

إيران تحرز لقب بطولة غرب آسيا لكرة السلة للشباب
الجمعة ١٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

توج المنتخب الايراني لكرة السلة للشباب عبر فوزه على نظيره الاردني ببطولة غرب آسيا لكرة السلة للشباب التي أقيمت في الاردن.

العالم ـ إيران

وأنهى منتخب إيران لكرة السلة للشباب مشواره في تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى البطولة الآسيوية بالفوز على نظيره الأردني بنتيجة 108-72.

وواجه المنتخب الإيراني في اليوم الخامس من تصفيات غرب آسيا المؤهلة الى البطولة الآسيوية بعد فوزه على لبنان والعراق وسوريا، منتخب الاردن، حيث تفوق المنتخب الايراني في لعبة مميزة في الربع الاول 23-17 والثاني 26-19 والثالث 31-16 والرابع31-16 ليفوز في نهاية المبارة بنتيجة 108-72.

وودع منتخب الاردن منافسات التصفيات باحتلاله المركز الرابع بينما تأهلت منتخبات ايران ولبنان وسوريا إلى البطولة الآسيوية.

وتقام تصفيات غرب آسيا للحصول على بطاقة التأهل الى البطولة الآسيوية التي ستقام في تايلاند خلال شهر اغسطس المقبل.

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