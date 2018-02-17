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زلزالين يهزان غرب وجنوب غرب إيران

زلزالين يهزان غرب وجنوب غرب إيران
الجمعة ١٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

هز زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريشتر محافظة كرمانشاه غربي ايران مساء الجمعة.

العالم ـ إيران

ووقع الزلزال عند الساعة التاسعة و 51 دقيقة من مساء يوم الجمعة على مسافة 28 كيلومترا عن بلدة سومار في محافظة كرمانشاه قرب الحدود العراقية.

وكان مركز الزلزال على مسافة 10 كيلومترات عن سطح الارض.

ولم ترد اية تفاصيل عن وقوع خسائر احتمالية جراء الزلزال. 

كما وهز زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريشتر عصر اليوم الجمعة محافظة خوزستان في جنوب غرب ايران.

ووقع الزلزال قرب بلدة غوريه عند الساعة الخامسة و 45 دقيقه عصر يوم الجمعة.

ويبعد مركز الزلزال 10 كيلومترات عن سطح الارض وعلى مسافة 17 كيلومترا من مدينة شوشتر في المحافظة المذكورة.

ولم ترد اية تفاصيل عن وقوع خسائر لحد الآن.

 

 

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