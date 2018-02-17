طائرة إيرانية تتعرض لحادث في مطار مدينة مشهد ولا إصابات

العالم ـ إيران

وقال قاسم زاده في تصريح للصحفيين الجمعة: إن هذه الطائرة كانت في رحلة من العاصمة طهران إلى مدينة مشهد المقدسة ولكنها تعرضت لحادث بسبب عدم نزول عجلات الطائرة أثناء هبوطها في مدرج المطار.

وأكد أن ركاب الطائرة وجميع طاقمها البالغ عددهم 104 هم بخير وذلك لمهارة قائد الطائرة الذين تمكن من السيطرة على الطائرة والحؤول دون إصابة أحد.

وأوضح أن مدرج المطار حالياً مفتوح وقد تم نقل ركاب الطائرة إلى صالة الاستقبال في المطار.

ويعد مطار مشهد ثاني أكبر مطار من حيث استقباله الطائرات بعد مطار مهرآباد حيث تحط وتقلع يومياً ما معدله 180 طائرة، وتصل في ذروة العمل إلى 250 رحلة.

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