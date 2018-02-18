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تابعوا.. مقتل 66 شخصاً في سقوط الطائرة الإيرانية

تابعوا.. مقتل 66 شخصاً في سقوط الطائرة الإيرانية
الأحد ١٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر مطلعة سقوط طائرة ركاب إيرانية متجهة من مطار "مهرآباد" بطهران كانت متجهة نحو مطار مدينة ياسوج وسط البلاد.

العالم ـ إيران

وفقد الاتصال مع الطائرة في الساعة الثامنة، وهي من طراز ATR تابعة لشركة "آسمان" (السماء) كانت قد حلقت من طهران في الساعة السابعة نحو مطار مدينة ياسوج(مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد الواقعة جنوب غرب ايران).

وأكد مدير العلاقات العامة في شركة آسمان للطيران مقتل جميع ركاب الطائرة المنكوبة الـ66.

هذا وأكد رئيس منظمة الطوارىء الإيرانية بيرحسين كوليوند لوكالة فارس أن الطائرة سقطت في منطقة "سميرم" قرب إصفهان.

وأعلنت حالة الطوارىء في مطار مدينة ياسوج، فيما تحظرت جميع قوى الانقاذ في المنطقة.

وأكد قائممقام بویر احمد سقوط الطائرة في جبال بادنا بالقرب من قرية كهنكان التي تبعد 120 كيلومتراً عن سميرم، وأكد استحالة هبوط الطوارئ الجوية لنظراً لسوء الطقس، وقال إن سيارات الإسعاف في طريقها إلى المكان.

والطائرة تحلق يوميا برحلتين من طهران إلى ياسوج والعكس وكانت تحمل على متنها 60 مسافرا وستة أشخاص ضمن طاقمها.

وأكدت السلطات أنه لم يعثر حتى الآن على حطام الطائرة وأن وصول فرق الإنقاذ صعب بسبب الأوضاع الجوية.

هذا وتم تعليق رحلات شركة "آسمان" في مسيري طهران إلى كركان والعكس ومشهد إلى كركان والعكس.

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