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شركات الطيران الايرانية تستأنف رحلاتها الى مطار النجف

شركات الطيران الايرانية تستأنف رحلاتها الى مطار النجف
الأحد ١٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

اعلن المدير العام لدائرة لعتبات المقدسة بمنظمة الحج والزيارة عن استئناف رحلات شركات الطيران الايرانية الى مطار النجف، بعد قبول مسؤولي المطار تعديل رسوم الخدمات.

العالم - ايران

وقال مرتضى آقائي في تصريح صحفي: فقد تم اليوم الاحد اعادة بعض الرحلات الجوية الايرانية بعد تعديل رسوم الخدمات في مطار النجف.

وحول تأثير استفادة شركات الطيران الايرانية من مطار النجف وتقليل الرحلات الجوية الى مطار بغداد اوضح آقائي: مع مرور الوقت سيتراجع تعداد الرحلات الجوية الايرانية الى مطار بغداد فيما ستزداد الرحلات الى مطار النجف.

يذكر انه منذ 25 اكتوبر / تشرين الاول 2017 نقلت شركات الطيران الايرانية رحلاتها الى مطار بغداد بعد اعتراضها على مطالبة مسؤولي مطار النجف زيادة رسوم خدمات المطار بشكل غير قانوني.

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