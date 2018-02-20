أردوغان يهاتف روحاني..محور الحوار: عفرين وادلب

العالم - ايران

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين، وفق مصادر في الرئاسة التركية، حيث اوضحت المصادر أن الرئيس أردوغان أطلع نظيره الإيراني على سير عملية "غصن الزيتون" الجارية بمنطقة عفرين شمالي سوريا.

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية التعاون في مكافحة العناصر الإرهابية.

ولفتت إلى تطرق الرئيسين إلى مباحثات أستانة، ومؤتمر سوتشي، في إطار مساعي إيجاد حل للأزمة السورية.

وأفادت أن أردوغان قدّم تعازيه لروحاني وللشعب الإيراني، بضحايا الطائرة الإيرانية المنكوبة التي تحطمت إثر سقوطها أمس الأحد، في منطقة جبلية وعرة بمحافظة أصفهان، ما أدى لمصرع جميع ركابها البالغ عددهم 65، بينهم 6 من أفراد الطاقم.

المصدر: الاناضول

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