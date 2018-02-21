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المركزي الايراني: الاستقرار عاد لسوق الصرف

المركزي الايراني: الاستقرار عاد لسوق الصرف
الأربعاء ٢١ فبراير ٢٠١٨ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن محافظ البنك المركزي الايراني ولي الله سيف، عودة الاستقرار لسوق صرف النقد الاجنبي بعد مكافحة المخالفات.

العالم - ايران 

واوضح سيف في تصريح عقب مشاركته باجتماع مجلس الوزراء الايراني يوم الاربعاء تابعته "فارس"، أن الاستقرار تحقق اثر الاجراءات المتبعة من قبل الشرطة والتصدي لمخالفات الصرافين وصفقات البيع والشراء التي تتم في اجواء خاصة والتلاعب بالاسعار.

وأكد سيف أن الاستقرار عاد الى سوق الصرف وأن هذه العملية ستستمر، لافتا الى أن السوق سيتوازن وقد شهد سعر صرف العملات الاجنبية امام الريال تراجعا في الايام الاربع الماضية، مايعكس أن التقلبات الوهمية في طريق الانحسار.

يذكر أن سعر العملات الاجنبية امام الريال الايراني سجل ارتفاعا غير مسبوق مؤخرا، استدعى اطلاق حملة امنية في طهران لاعتقال المتلاعبين بالاسعار، بموازة طرح شهادات ايداع مصرفية بفائدة 20 بالمئة، لتحفيز الاستثمار بدلا عن المضاربة في العملات والذهب.

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