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المدعي العام الايراني:

وثائق تدل على تورط اميركا في اعمال الشغب الاخيرة

وثائق تدل على تورط اميركا في اعمال الشغب الاخيرة
الخميس ٢٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد المدعي العام الايراني محمد جعفر منتظري وجود وثائق تثبت تورط اميركا في التخطيط لاعمال الشغب الاخيرة التي قام بها بعض الدراويش في شارع باسداران بطهران وتنفيذها من قبل بعض العناصر المندسة.

العالم - إيران

وقال منتظري في تصريح له اليوم الخميس في بندرعباس جنوب ايران، اننا نمتلك معلومات ملحوظة وموثقة تثبت بان العدو رصد امكانيات بغية المساس بامن البلاد، ومن امثلة ذلك تيار داعش الذي تم التخطيط له بدعم من الاستعمار ودولارات الشيوخ والذي لقي صمود ايران وشبابنا ولكن بطبيعة الحال مازالوا لم يكفوا عن ذلك.

واضاف، ان الاعداء يستخدمون اي غطاء كان، فبعض الاحيان يظهرون بزي الدراويش، ولدينا وثائق بهذا الصدد تثبت بان اجتماعات عقدت في اميركا وان عناصر حضروا هذه الاجتماعات وخلقوا احداثا ومؤامرات امنية في البلاد.

واشار الى مسالة التغلغل في البلاد من قبل عناصر مناوئة وعميلة للاجنبي وقال، ان الشخص المندس ياتي بغطاء مختلف تماما عن حقيقته بحيث يكون قابلا للثقة ليتابع من ثم مآربه البغيضة.

وفي الاشارة الى تغلغل عناصر عميلة للاجنبي في العمل تحت غطاء البيئة والحفاظ عليها اكد بان الاجهزة الامنية والاستخبارية الايرانية رصدت منذ اشهر قضية التغلغل في مجال البيئة وانجزت امورا جيدة في رصد العناصر المتغلغلة.

وقال منتظري، ان المتوقع من رئيس الجمهورية تشكيل لجنة للعمل على غلق طريق التغلغل في ضوء هذه القضية المهمة والعناصر الخائنة التي يتم توظيفها من قبل العدو باساليب خاصة مثل الافراد ذوي التابعية المزدوجة غير المكشوفة.
 

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