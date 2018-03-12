اصابة فلسطينيين بمواجهات جمعة الغضب12بالضفة الغربية

العالم - فلسطين المحتلة

واصيب ستة فلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي خلال المواجهات المستمرة على حاجز حوارة جنوب نابلس.

كما اصيب ثلاثة اخرون خلال المواجهات المندلعة في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وقام الاحتلال بالقاء قنابل الصوت والغازات السامة باتجاه المشاركين بمسيرة وسط الخليل،

وفي مسيرة ثانية انطلقت من داخل الحرم الابراهيمي بمناسبة الذكرى السنوية لمجرزة الحرم، قام جنود الاحتلال باغلاق البوابات الحديدية.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس. وساتد المستوطنون قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية عاطوف قضاء طوباس.