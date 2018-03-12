دي ميستورا: هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار بالغوطة الشرقية

العالم- سوريا

وشدد دي ميستورا على ضرورة البدء في إدخال المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية مباشرة بعد إعلان وقف إطلاق النار، وتسهيل إجلاء الجرحى والمصابين.

ودعا دي ميستورا الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وتركيا وإيران) إلى الاجتماع بسرعة لإعادة تثبيت مناطق خفض التصعيد في سوريا.



ويجري مجلس الأمن الدولي تصويتا اليوم الجمعة على مشروع قرار يطالب بهدنة لمدة 30 يوما في سوريا للسماح بتسليم المساعدات والإجلاء الطبي، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان مشروع القرار سيحظى بدعم جميع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أم لا.

ويتطلب مشروع القرار الأممي لتمريره 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض (الفيتو).

واقترحت روسيا يوم الخميس إدخال تعديلات على مشروع القرار الذي صاغته الكويت والسويد، وقالت إن صياغته غير واقعية وإن أعضاء مجلس الأمن لا يمكنهم فرض هدنة في سوريا دون التشاور مع الأطراف المعنية. ولم تتضح بعد التغيرات التي أُدخلت على مشروع القرار.

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