مسيرات في غزة والاحتلال يستنفر تحسبا للمواجهات

العالم – فلسطين المحتلة

وفي كلمة له امام المتظاهرين، قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إن قرار ترامب باطل، مؤكدا مضي حركته على درب الانتفاضة والمقاومة.

وحذر رضوان الكيان الإسرائيلي من مغبة مواصلة حصاره على القطاع، قائلا إما رفع الحصار وإما الانفجار بوجه الاحتلال.

كما طالب رضوان، السلطة الفلسطينية بسحب الاعتراف بالاحتلال، ووقف التنسيق الأمني والالتزامِ باتفاق القاهرة.

في غضون ذلك استنفر جيش الاحتلال، قواته على الحدود الشرقية لغزة، تحسبا لمواجهات محتملة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن السبت الماضي، إصابة اربعة من عناصره في انفجار عبوة ناسفة على حدود القطاع.