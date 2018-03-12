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تركيا: التعاون العسكري مع السودان ليس سريا ولا يستهدف أحدا

تركيا: التعاون العسكري مع السودان ليس سريا ولا يستهدف أحدا
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس الوزراء التركي، حاكان جاويش أوغلو، إن السودان سيصبح مركزا للتطوير الاقتصادي في القارة الأفريقية خلال أقل من عقدين من الزمن.

العالم - تركيا

وأشار المسؤول الذي يزور السودان حاليا، إلى أن "السودان يمتلك ثروات في باطن الأرض من المعادن وأراضي زراعية شاسعة وثروات طبيعية بجانب الإنسان السوداني الخلاق الملتزم أخلاقيا الذي سيجعل السودان قوة ضاربة خلال الخمسة عشر عاما المقبلة"، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأضاف أن "السودان وتركيا يجب أن لا يلتفتا إلى الوراء وإلى ما يقال حول علاقاتهما"، مشددا على ضرورة الالتفات لاستثمار تلك العلاقات في التطور والتعاون في كافة المجالات التي تخدم مصالحهما والتي قال إنها لا تستهدف أحدا.

وأعلن أن وزراء القطاع الاقتصادي في البلدين سيجتمعون في أبريل القادم في تركيا لمناقشة اللمسات الأخيرة لتنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، مجددا دعوته للتركيز على ما يخدم البلدين لخلق التعاون الوثيق فيما بينهما في المجالات الاقتصادية والتدريب والتعليم وتبادل الزيارات.

وأشار إلى أن شواهد التاريخ وتجارب الدول تشير إلى أن السودان سيصبح من كبرى الدول، مستشهدا بالوضع الذي كان سائدا في دول البلقان المجاورة لتركيا والتي كانت قبل 15 عاما في وضع مماثل للسودان ولكنها باستغلال مواردها وتعاونها مع بلاد ضمنها تركيا أصبحت الآن قوة اقتصادية.

واستشهد الوزير التركي بما يجري في منطقة سواكن التي زارها ضمن جولته في مناطق أخرى من البلاد بأنها ستكون مثالا لما سيصبح عليه السودان وذلك عقب اكتمال إعادة التأهيل التي تجري الآن وأنها ستكون مركزا للجذب السياحي ومركزا مميزا بالمقارنة بطول السواحل البحرية للسودان.

وأشار إلى أن من يتحدثون عن أن سواكن ستكون قاعدة عسكرية لا يدركون الواقع بالنظر إلى أن هذه المنطقة سياحية وأن الجزيرة لا يمكن أن تكون قاعدة عسكرية لصغرها ولموقعها ولأن بلاده لا تسعى لذلك ولكنه قال إن "تعاون بلاده العسكري مع السودان ليس سريا ولا يستهدف أحدا".

وقال إن تخوف بعض الجهات لا سند له ولا يقصدون التعاون مع السودان عسكريا ولكنهم يخشون أن يصبح السودان قوة اقتصادية عظمى في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن تركيا تسعى لاستعادة علاقاتها مع السودان بكل قوة بعد أن أهملت في الفترة السابقة.

سبوتنك

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