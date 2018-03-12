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إوأشار دعموش إلى أن "محاولات كيان الاحتلال الاسرائيلي ​ الاستيلاء على حقوق ​لبنان​ وثرواته الطبيعية ليست جديدة ولا بعيدة عن الأطماع والأهداف الاسرائيلية ، بل هي تأتي انسجاماً مع الأطماع التاريخية للكيان الغاصب بأرضنا ومياهنا ونفطنا"، لافتا الى ان " العدو منذ نشوء كيانه كان لها أطماع في لبنان، وقد حاول تحقيق أطماعه من خلال اعتداءاته وحروبه المتكررة على هذا البلد، ولكن بفعل تصدي ​الشعب اللبناني​ و​الجيش​ والمقاومة فشلت إسرائيل في تحقيق أطماعها وأهدافها واليوم علىه أن ييأس من تحقيق أطماعه النفطية وأن تحذر من رد فعل لبنان والمقاومة على أي اعتداء أو عدوان على لبنان أو على ثرواته النفطية".

و اشار دعموش الى انه "يجب أن يكون موقف لبنان الرسمي وموقف المقاومة من أي اعتداء على ​الثروة النفطية​ حاضراً بقوة في كل الوساطات أو المفاوضات أو النقاشات التي تجري حول هذا الملف سواء مع الجانب الأميركي أو مع غيره، فلبنان اليوم يقف موحداً في مواجهة الأطماع الاسرائيلية بثروتنا النفطية، والزمن الذي كانت تعتدي فيه جكومة العدو على لبنان وعلى ثرواته من دون أن تلقى رداً موحداً ولّىّ إلى غير رجعة، فلبنان اليوم لن يكون ضحية للأطماع الاسرائيلية بعد أن أصبح قوياً ومحصناً بموقف رسمي حاسم، وبقوة المقاومة".