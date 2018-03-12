حادثة غريبة... استأجر قاتلاً ليخلصه من والديه والنهاية صادمة!

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واكتشف المحققون وفق صحيفة The Daily Mail البريطانية هذه المؤامرة ودبروا عملية قتل في منزل العائلة.

وقد أدى أحد الضباط دور القاتل المأجور في منتجع سوتشي الروسي، وكان الابن قد أخبر القاتل المأجور بكيفية قتل الأسرة ومكان القتل. بل لقد رسم الابن مخططاً للأرضية، وأشار إلى مكان كاميرات الأمن، وكيفية تجنب كلاب الحراسة. واتفق الابن مع الشرطي المتخفي على أجرٍ لقاء قتل أفراد أسرته الثلاثة، وطالب بأن يرى صوراً لوالديه المقتولين.

وقد أدى الوالدان، اللذان حطمتهما نية ابنهما لقتلهما، أدوار القتلى في الصور الفوتوغرافية المزيفة، التي التقطَت للدم المتدفق من جروح "قاتلة" بالسكين. ودبَّر "القاتل" المزيف لقاء في سيارة مرسيدس وأظهر صور "الوالدين المذبوحين" للرجل.

وقد أظهر الشاب "سروراً" بعد رؤية الصور ووافق على دفع المبلغ المتفق عليه بقيمة 38 ألف روبل للرجل الذي كان يعتقد أنه قاتل مأجور فور حصوله على الميراث. ولكنَّ الابن، الذي لم يُكشَف عن اسمه، اعتقلته الشرطة حسبما أظهر مقطع فيديو بثته الشرطة.

واعترف الرجل مباشرةً، وذلك بحسب شرطة منطقة كراسنودار، التي كشفت أنَّ الابن قد خطَّط مرتين قبل ذلك لقتل أهله. وقال مصدرٌ في الشرطة: "أراد التخلُّص من الأبوين لأنهما لم يكونا يعطيانه مالاً".