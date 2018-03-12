"ملخص"... سورية ومحاولات تغليب العامل الإنساني على الميداني

هل ينجح مجلس الأمن في وقف إطلاق النار في سورية؟

كيف تسير العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية؟

لماذا تكثفت عمليات القصف العشوائي لأحياء دمشق؟

ما حقيقة محاولات تغليب العامل الإنساني على الميداني؟

الضيوف:

د. أمين حطيط ـ خبير عسكري و استراتيجي

أحمد قلعه جي ـ باحث بالقانون الدولي

حسن عبدالعظيم ـ المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية

ياسر بدوي ـ كاتب ومحلل سياسي

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالين:

http://www.alalam.ir/news/3385091

http://www.alalam.ir/news/3385096

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