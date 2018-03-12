بالفيديو؛ أمريكا تتخلى عن "المفترس".. فما هو البديل؟!

العالم - الاميركيتان

ووفقا للموقع فإنه "ابتداء من الـ 9 من مارس المقبل ستتوقف القوات الجوية الأمريكية عن استخدام طائرات MQ-1 Predator المسيرة، وستنتقل للاعتماد الكامل على درونات MQ-9 Reaper في المهمات القتالية، أما في المهمات الاستطلاعية فسيتم الاعتماد على درونات RQ-4 Global ".

وبدأت الولايات المتحدة في تطوير درونات "MQ-1 Predator" منذ ثمانينيات القرن الماضي، وكان أول إقلاع لها عام 1994، وعام 2001 استخدمتها بشكل فعال في العمليات العسكرية في أفغانستان، ومن ثم استخدمتها خلال عملياتها في العراق والعديد من مناطق العالم.

وتستطيع هذه الطائرات التحليق لأكثر من 24 ساعة في الجو بسرعة تصل إلى 200 كلم/ساعة، ويتم التحكم بها من مراكز التحكم الموجودة على الأرض.

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