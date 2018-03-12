اتحاد اعلاميي اليمن يدين الحكم ضد الحقوقي نبيل رجب

العالم - البحرين

وقال الاتحاد إن استمرار السلطات البحرينية في اعتقال نبيل رجب يعتبر تعديا سافرا على المواثيق والقوانين الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، ويشكل انتهاكا مضافا بحق الشعب اليمني ومحاولة بائسة لتكميم الأفواه المتضامنة مع اليمن والمنددة بجرائم تحالف العدوان السعودي الأمريكي تجاه المدنيين والأبرياء، بالإضافة إلى كونه محاولة غير أخلاقية من قبل النظام البحريني لاسكات الاصوات وكسر الاقلام الحرة في البحرين.

ودعا كافة الهيئات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بحرية الرأي والتعبير للتضامن مع نبيل رجب.

وأثنى على الأقلام الحرة والمواقف الانسانية المتعاطفة مع الشعب اليمني وما يتعرض له من عدوان وحصار بتواطؤ من مجلس الأمن ودول الهيمنة والاستكبار.

المصدر : اللؤلؤة

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