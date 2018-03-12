بري:لست ابن "بيك" ولا أنا "بيك" ولا إبني يريد أن يكون "بيك" وأنا لا أورث بالسياسة

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ونوّه بري، إلى أنّ "مجلس النواب هو مؤسسة مصغّرة تشبه إلى حدّ ما منظمة ​الأمم المتحدة​، تضمّ ممثلين عن الطوائف والمذاهب والفئات والجهات والقوى السياسية كافّة"، مبيّناً أنّه "يوجد في البر اللبناني بالتأكيد نفط وغاز".

وأشار بري إلى أنّ "دراسة لبنان كنموذج تستدعي الإنتباه إلى التهديد الّذي يمثله الكيان الصهيوني كما أنّ اقتصاده الحر ونظامه المصرفي يشكّلان منافساً إقتصاديّاً له، بالإضافة إلى أنّ المقاومة في لبنان نموذجاً لمقاومة الشعوب ومقاومة الإحتلال، وهذا النشاط يجب إظهاره"، مركّزاً أنّ "علينا أيضاً كشف أطماع الاحتلال الاسرائيلي في مواردنا المالية. إنّ هذا الملف يحتاج الى الفهم التام بالقوانين الدولية".وجزم بري أنّ "لبنان لعب أدواراً تاريخية لحفظ حقوق الشعب ال​فلسطين​ي، وقضية فلسطين تبقى القضية المركزية"،

وختم بري قائلا أنّ "في كلّ بلدان العالم، سنّ الإقتراع هو 18، إلّا في لبنان هو 21 سنة، ولذلك يأتي جيل من جيلي أنا"، مؤكّداً "أنّني لست ابن بيك ولا أنا بيك ولا إبني سيكون بيكاً، ونبيه بري لا يورث بالسياسة، وأشكر نفسي أنّني استطعت القضاء على الإقطاع في ​جنوب لبنان​، ولست مستعدّ لإنهاء هذا التاريخ،