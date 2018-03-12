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بعد المجازر البشعة في الغوطة... علوش يعلن استعداده للقيام بهذه الخطوة!

بعد المجازر البشعة في الغوطة... علوش يعلن استعداده للقيام بهذه الخطوة!
السبت ٢٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

العالم - سوريا

قال القيادي في تنظيم "جيش الإسلام" محمد علوش، في تغريدة له على موقع "تويتر" فجر اليوم السبت عن استعداد عناصر "هيئة تحرير الشام" للخروج من الغوطة، زاعما أن الحكومة السورية يعرقل إخراجهم.

وقال في تغريدته: "إن وجود عناصر من هيئة تحرير الشام في طرف إحدى بلدات الغوطة ليس حجة لحرق الغوطة". 

هذا وتطالب روسيا من اجل الموافقة على قرار أممي بهدنة 30 يوما من سوريا, على خروج جبهة النصرة من الغوطة اضافة الى تعهد دولي من الدول الداعمة للارهابيين في الغوطة بأنهم لن يخرقوا الهدنة و يستهدفوا أهالي العاصمة دمشق بقذائف الهاون كما درجوا على ذلك خلال السنوات السابقة.

وعلى الرغم من ان النصرة في الواجهة باعتبارها تنظيما مصنفا ارهابيا على الصعيد الدولي, الا ان جيش الاسلام ليس بأفضل حالا منها.

حيث يذكر السوريون جيدا غزوته على مدينة درعا العمالية التي قام فيها بأخذ الاف المدنيين رهائن, ثم وضعهم في أقفاص و جال بهم في شوارع دوما, وهم ما زالوا رهائن عند مختطفهم علوش حتى اليوم.

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