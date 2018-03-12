الإمارات تخطف صحافيا يمنيا بسبب منشور على الفيس بوك

العالم - اليمن

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام يمنية، قالت نقابة الصحفيين اليمنيين فرع “حضرموت” إنها تلقت بلاغاً من عائلة الصحفي كشميم عن اختفائه منذ الأربعاء الماضي ولم تعلم شيئاً عن مكان احتجازه، وطالبت النقابة بإطلاقه فوراً وتمكين عائلته من زيارته.

وكانت مصادر تحدثت عن قيام أجهزة الأمن باعتقاله على خلفية منشورات نشرها على صفحته بفيس بوك انتقد فيها السلطات المحلية في المحافظة وتعليقات على العملية التي أعلنت قيادة الجيش في المحافظة أنها نفذتها ضد عناصر في تنظيم القاعدة، مشيرا إلى أن هذه العملية مجرد ضجيج إعلامي لخدمة أطراف إقليمية أخرى.

ودونت “كرمان” في تغريدة لها بـ”تويتر” منددة باعتقال “كشميم” ومتهمة الإمارات بالوقوف وراء هذا الأمر:”بتوجيه من قوات الاحتلال الاماراتي القيادات العسكرية في حضرموت تختطف الصحفي عوض كشميم لتشكيكه في جدية الحرب على الارهاب”.

وتابعت معلنة تضامنها مع الصحفي اليمني:”تضامننا المطلق مع عوض كشميم وجميع ضحايا الارهاب الاماراتي في اليمن وندعو شعبنا لمناهضة هذا الاحتلال البغيض حتى رحيل الاحتلال وسقوط الهيمنة الحرية ل عوض كشميم”

يذكر أن الصحفي عوض كشميم قدم استقالته من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة باكثير ومن رئاسة صحيفة 30 نوفمبر التي تصدر عن الدار لأسباب دونها في استقالته التي نشرها على صفحته في الفيس بوك.

وأثار اعتقال الصحفي “كشميم ” استياءا كبيرا بين اوساط الاعلاميين والنشطاء بمحافظة حضرموت خاصة والجنوب عامة واعتبروا اعتقاله اعتداءاً سافراً على الحريات الصحفية مطالبين محافظ حضرموت بالتوجيه للأفراج عنه ومحاسبة الجهات التي قامت باعتقاله دون مسوغات قانونية.

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