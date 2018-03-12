ريال مدريد يؤكد صحوته برباعية في شباك الافيس

رياضة - AFP

ويدين ريال مدريد بفوزه الرابع على التوالي والسادس في آخر سبع مراحل (المباراة الأخرى انتهت بالتعادل)، الى نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي واصل صحوته بعد بداية موسم صعبة في "لا ليغا" بتسجيله ثنائية، رفع من خلالها رصيده الى 14 هدفا في 20 مباراة.

ورفع ريال رصيده الى 51 نقطة وعزز مركزه الثالث المؤهل مباشرة الى دوري الأبطال، وهو الهدف الذي تبقى له من الدوري بعد أن فقد الأمل في الاحتفاظ باللقب بسبب الفارق الكبير جدا الذي يفصله عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر الذي يلعب لاحقا مع جاره جيرونا.

وفي المقابل، مني الافيس بهزيمته الأولى بعد سلسلة من ثلاثة انتصاراته متتالية، ورابعة من أصل 12 مباراة بقيادة مدربه الجديد لاعب برشلونة السابق ابيلاردو فرنانديز الذي استلم المنصب في نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي.



ولم يكن فوز ريال على الافيس الذي لم يذق طعم الانتصار على العملاق الملكي منذ السادس من ايار/مايو 2000 حين تغلب عليه 1-صفر في "سانتياغو برنابيو"، سهلا لأنه عانى لاسيما في الشوط الأول قبل أن يأتي الفرج في ثوانيه الأخيرة عبر رونالدو بعد تمريرة من الفرنسي كريم بنزيمة.

ومنح النجم البرتغالي بهدفه السابع والعشرين هذا الموسم في جميع المسابقات، ريال شرف أن يكون أول فريق في اسبانيا يصل الى المئة هدف في كافة البطولات هذا الموسم، ثم ضمن ريال النقاط الى حد كبير منذ الثواني الأولى من الشوط الثاني بهدف الويلزي غاريث بايل الذي جاء بعد أن أخطأ لاعبو الافيس في تحريك كرة بداية الشوط.

وانطلق ريال بهجمة سريعة قادها بنزيمة الذي مرر الكرة الى بايل المتوغل على الجهة اليسرى، فسددها الأخير أرضية في الشباك وسجل أسرع هدف لفريقه بعد استراحة الشوطين (28 ثانية) منذ اذار/مارس 2004 حين سجل راوول غونزاليز في مرمى اتلتيك بلباو بعد 19 ثانية فقط.

وكان هذا الهدف بمثابة الضربة القاضية للاعبي الافيس الذين تلقوا الثالث وهذه المرة عبر رونالدو الذي وصلته الكرة عند نقطة الجزاء بعد مجهود مميز للوكاس فاسكيز (61)، قبل أن يختتم بنزيمة المهرجان بهدف من ركلة جزاء بعد اعاقة بايل في المنطقة (89)، ليسجل الثلاثي "بي بي سي"، أي بنزيمة-بايل-كريستيانو، في نفس المباراة للمرة الأولى منذ 16 نيسان/ابريل 2016 ضد خيتافي (5-1).